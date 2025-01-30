ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يستهدف الأجانب والطلاب الذين احتجوا تأييدا لفلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتيح ترحيل الأجانب بمن فيهم الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي نظمت بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وحمل الأمر التنفيذي، الذي نُشر على موقع البيت الأبيض، عنوان «إجراءات إضافية لمكافحة معاداة السامية».
ونقلت موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «نيويورك بوست» أن الأمر التنفيذي «سيؤدي عمليا إلى ترحيل الأجانب، بمن في ذلك حاملو التأشيرات الطلابية، الذين انتهكوا القوانين الأمريكية خلال المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي اندلعت بعد أحداث 7 أكتوبر 2023».
وجاء في الأمر أيضا: «واجه الطلاب اليهود وابلا لا هوادة فيه من التمييز؛ والحرمان من الوصول إلى المناطق والمرافق المشتركة في الحرم الجامعي، بما في ذلك المكتبات والفصول الدراسية؛ والترهيب والمضايقة والتهديدات الجسدية والاعتداء».
جدير بالذكر أنه في أعقاب الرد الإسرائيلي بعملية «السيوف الحديدية»، التي شملت ضربات ضد أهداف مدنية، والحصار المطبق على قطاع غزة، دعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية. وقالت موسكو في موقفها: «إن التسوية ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تتضمن إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
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