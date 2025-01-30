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ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يستهدف الأجانب والطلاب الذين احتجوا تأييدا لفلسطين

1/30/2025 7:14:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمرا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬يتيح‭ ‬ترحيل‭ ‬الأجانب‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الطلاب‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لفلسطين،‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

وحمل‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي،‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬إضافية‭ ‬لمكافحة‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬‮«‬سيؤدي‭ ‬عمليا‭ ‬إلى‭ ‬ترحيل‭ ‬الأجانب،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حاملو‭ ‬التأشيرات‭ ‬الطلابية،‭ ‬الذين‭ ‬انتهكوا‭ ‬القوانين‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لفلسطين‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬واجه‭ ‬الطلاب‭ ‬اليهود‭ ‬وابلا‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬التمييز؛‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬والمرافق‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المكتبات‭ ‬والفصول‭ ‬الدراسية؛‭ ‬والترهيب‭ ‬والمضايقة‭ ‬والتهديدات‭ ‬الجسدية‭ ‬والاعتداء‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬السيوف‭ ‬الحديدية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية،‭ ‬والحصار‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭. ‬وقالت‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬موقفها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التسوية‭ ‬ممكنة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الصيغة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬إنشاء‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬

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