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كيلي: صحتي النفسية تتأثر

1/30/2025 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬كلوي‭ ‬كيلي،‭ ‬مهاجمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬إن‭ ‬صحتها‭ ‬النفسية‭ ‬تتأثر‭ ‬لعدم‭ ‬قدرتها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مستقبلها‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وسجلت‭ ‬كيلي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬2022،‭ ‬وارتبط‭ ‬اسمها‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬متقبلة‭ ‬ان‭ ‬مستقبلها‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬القيد‭ ‬لفترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬احباطها،‭ ‬وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬تتعرض‭ ‬لـ«إملاءات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يمكنها‭ ‬الانضمام‭ ‬إليه‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭ ‬الرحيل‭ ‬الآن‭.‬

وكتبت‭ ‬كيلي‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭: ‬‮«‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬سيكون‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لتمثيل‭ ‬بلدي‭. ‬شيء‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬ملأني‭ ‬بالفخر‭ ‬الشديد‭ ‬وأتشرف‭ ‬حقا‭ ‬بفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إملاء‭ ‬من‭ ‬يمكنني‭ ‬الانضمام‭ ‬إليه‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الانضمام‭ ‬إليه،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فهذا‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مسيرتي‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬رفاهيتي‭ ‬النفسية‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬كيلي‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬استمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬وهذا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭.‬

وانضمت‭ ‬كيلي‭ ‬الى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬إيفرتون‭.‬

وأكدت‭: ‬‮«‬الدرس‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬تعلمته‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬سلبي‭ ‬لشخص‭ ‬ما‭ ‬تجاهي،‭ ‬يمكنني‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬أنا‭ ‬مستعدة‭ ‬لتحمله‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنشور‭.‬

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