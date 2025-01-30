كيلي: صحتي النفسية تتأثر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مانشستر - (أ ب): قالت كلوي كيلي، مهاجمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، إن صحتها النفسية تتأثر لعدم قدرتها السيطرة على مستقبلها مع بقاء خمسة أشهر فقط على انتهاء عقدها مع مانشستر سيتي.
وسجلت كيلي هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا للسيدات 2022، وارتبط اسمها بالانتقال إلى فريق مانشستر يونايتد.
وقالت إنها متقبلة ان مستقبلها لن يكون في مانشستر سيتي ولكن مع غلق باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية أمس الخميس، كشفت عن احباطها، وذكرت أنها تتعرض لـ«إملاءات» بشأن النادي الذي يمكنها الانضمام إليه إذا قررت الرحيل الآن.
وكتبت كيلي على «إنستجرام»: «مع اقتراب منافسات بطولة أمم أوروبا، فإن هذا الصيف سيكون مهما جدا وأريد أن أكون في وضع يسمح لي بتقديم أفضل أداء لتمثيل بلدي. شيء دائما ما ملأني بالفخر الشديد وأتشرف حقا بفعل ذلك».
وأضافت: «ولكن أن يتم إملاء من يمكنني الانضمام إليه ومن لا يمكنني الانضمام إليه، مع بقاء أربعة أشهر فقط من موسم كرة القدم، فهذا له تأثير كبير ليس فقط على مسيرتي ولكن على رفاهيتي النفسية أيضا». وقالت كيلي إن الوضع «استمر لفترة طويلة» وهذا «ليس على ما يرام».
وانضمت كيلي الى مانشستر سيتي في 2020 قادمة من إيفرتون.
وأكدت: «الدرس الحقيقي الذي تعلمته في حياتي هو أنه بينما لا يمكنني التحكم في سلوك سلبي لشخص ما تجاهي، يمكنني التحكم في المدة التي أنا مستعدة لتحمله». ولم يعلق مانشستر سيتي على هذا المنشور.
MENAFN30012025000055011008ID1109151089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.