إيمري يبقي على واتكينز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): يصر أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، على الإبقاء على أولي واتكينز في الفريق هذا الشهر بعدما تلقى عرضا من أرسنال لضمه، ولكنه اعترف بأن خروج جون دوران المحتمل يعد صفقة جيدة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مهاجمي أستون فيلا جذبا الاهتمام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ذكرت تقارير أن أرسنال قدم عرضا بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) لضم واتكينز ولكن تم رفضه، فيما يعتزم دوران الانتقال لنادي النصر السعودي.
وقبل ساعات من انتشار أنباء تقدم أرسنال بعرض لواتكينز، سجل لأستون فيلا في المباراة التي فاز فيها الفريق على سلتيك 4/2 بدوري أبطال أوروبا، والتي بفضلها حجز الفريق الإنجليزي مقعده في دور الـ16. وتواجد دوران على مقاعد البدلاء، ولكن لم يتم الاستعانة به، قبل انتقاله مقابل 77 مليون يورو (80 مليون دولار)، وفقا لما ذكره التقرير، لنادي النصر، وتم رؤيته وهو يودع الجماهير بنهاية المباراة.
وكان إيمري حازما في موقفه حول مستقبل واتكينز، وأكد: إنه «مهاجمنا» وأنهم لو قرروا بيعه، فسيكون لديهم مطالب كبيرة في تحديد سعره. وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه التأكيد بأن واتكينز لن يتم بيعه، أجاب الإسباني: «لا أريد رحيله».
وأضاف: «من الجيد أن يكون لديك عروض من أندية أخرى. نريد أن نحافظ على أهدافنا الرياضية من خلال اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق». وأضاف: «كل لاعب يمكنه أن يتواجد في سوق الانتقالات إذا كان هذا جيدا للاعب والنادي. لإتمام مثل هذه الصفقة سنطلب أموالا كثيرة. واتكينز هو مهاجمنا».
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