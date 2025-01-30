إيمري يبقي على واتكينز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يصر‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬لضمه،‭ ‬ولكنه‭ ‬اعترف‭ ‬بأن‭ ‬خروج‭ ‬جون‭ ‬دوران‭ ‬المحتمل‭ ‬يعد‭ ‬صفقة‭ ‬جيدة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬مهاجمي‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬جذبا‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬الحالية،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬قدم‭ ‬عرضا‭ ‬بمبلغ‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لضم‭ ‬واتكينز‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬رفضه،‭ ‬فيما‭ ‬يعتزم‭ ‬دوران‭ ‬الانتقال‭ ‬لنادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭.‬

وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬أنباء‭ ‬تقدم‭ ‬أرسنال‭ ‬بعرض‭ ‬لواتكينز،‭ ‬سجل‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬سلتيك‭ ‬4‭/‬2‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والتي‭ ‬بفضلها‭ ‬حجز‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭. ‬وتواجد‭ ‬دوران‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬به،‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬مقابل‭ ‬77‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬التقرير،‭ ‬لنادي‭ ‬النصر،‭ ‬وتم‭ ‬رؤيته‭ ‬وهو‭ ‬يودع‭ ‬الجماهير‭ ‬بنهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وكان‭ ‬إيمري‭ ‬حازما‭ ‬في‭ ‬موقفه‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬واتكينز،‭ ‬وأكد‭: ‬إنه‭ ‬‮«‬مهاجمنا‮»‬‭ ‬وأنهم‭ ‬لو‭ ‬قرروا‭ ‬بيعه،‭ ‬فسيكون‭ ‬لديهم‭ ‬مطالب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬سعره‭. ‬وبسؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬التأكيد‭ ‬بأن‭ ‬واتكينز‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬بيعه،‭ ‬أجاب‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬رحيله‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتواجدون‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬جيدا‭ ‬للاعب‭ ‬والنادي‭. ‬لإتمام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬سنطلب‭ ‬أموالا‭ ‬كثيرة‭. ‬واتكينز‭ ‬هو‭ ‬مهاجمنا‮»‬‭.‬