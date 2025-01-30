ستانواي تغيب عن الملاعب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ب): تغيب جورجيا ستانواي لاعبة خط وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات «عدة أشهر» بعدما تعرضت لإصابة في أربطة الركبة في المران هذا الأسبوع. وخضعت لاعبة بايرن ميونيخ لعملية جراحية أمس الأول الأربعاء لإصلاح تمزق في الرباط الجانبي للركبة.
ويعد غيابها بمثابة ضربة موجعة للمنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في يوليو المقبل.
ورغم أن بايرن لم يحدد جدولا زمنيا لتعافي اللاعبة البالغة 26 عاما، تحوم الشكوك حول قدرتها على العودة في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في سويسرا. يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيشارك في البطولة للحفاظ على اللقب الذي توج به في 2022.
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