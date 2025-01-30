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ستانواي تغيب عن الملاعب

1/30/2025 7:14:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تغيب‭ ‬جورجيا‭ ‬ستانواي‭ ‬لاعبة‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬أشهر‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة‭ ‬في‭ ‬المران‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وخضعت‭ ‬لاعبة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأربعاء‭ ‬لإصلاح‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الجانبي‭ ‬للركبة‭.‬

ويعد‭ ‬غيابها‭ ‬بمثابة‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬لتعافي‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

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