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روني يعرب عن نيته العودة إلى التدريب

1/30/2025 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬واين‭ ‬روني‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬المناسب‭ ‬فقط‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬روني،‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وإيفرتون‭ ‬السابق،‭ ‬ترك‭ ‬آخر‭ ‬منصب‭ ‬له‭ ‬كمدير‭ ‬فني‭ ‬لفريق‭ ‬بليموث‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬جدول‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتصار‭.‬

وكانت‭ ‬مسيرة‭ ‬واين‭ ‬روني‭ ‬التدريبية‭ ‬قد‭ ‬شملت‭ ‬فترات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬كاونتي،‭ ‬ودي‭ ‬سي‭ ‬يونايتد،‭ ‬وبيرمينجهام،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سينتظر‭ ‬الفرصة‭ ‬التالية‭ ‬له‭. ‬وقال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬لمدونة‭ ‬‮«‬ستيك‭ ‬تو‭ ‬فوتبول‮»‬‭: ‬‮«‬أود‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬مناسب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬ذلك‭ ‬الغرور‭ ‬والثقة‭ ‬بأنك‭ ‬تستطيع‭ ‬الدخول‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬صعب،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ولكنني‭ ‬سأستمتع‭ ‬بوقتي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬عائلتي‭. ‬كنت‭ ‬أتزلج‭ ‬مع‭ ‬زوجتي‭ ‬كولين‭.. ‬أحببت‭ ‬هذا‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬لست‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬من‭ ‬أمري‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭.. ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬مختلفة‭ ‬أبحث‭ ‬عنها‭ ‬وأحاول‭ ‬تجربتها‭ ‬والانخراط‭ ‬فيها،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬بالفعل‭ ‬الشيء‭ ‬الصحيح‭ ‬للقيام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬كنت‭ ‬موجودا‭ ‬به‭ ‬أضع‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬به‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تكون‭ ‬لديك‭ ‬أفكار‭ ‬مختلفة‭ ‬تحاول‭ ‬إيصالها‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الغرور‭ ‬حيث‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الصحيحة‭. ‬امتلاكك‭ ‬لاعبين‭ ‬أفضل‭ ‬يساعد‮»‬‭.‬

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