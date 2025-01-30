روني يعرب عن نيته العودة إلى التدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): أعرب واين روني عن نيته العودة إلى مجال التدريب بكرة القدم ولكن مع النادي المناسب فقط. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن روني، لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، ترك آخر منصب له كمدير فني لفريق بليموث يوم 31 ديسمبر، حيث كان الفريق في قاع جدول دوري البطولة الإنجليزية، وذلك بعد سلسلة من تسع مباريات من دون انتصار.
وكانت مسيرة واين روني التدريبية قد شملت فترات صعبة في ديربي كاونتي، ودي سي يونايتد، وبيرمينجهام، وقال إنه سينتظر الفرصة التالية له. وقال لاعب المنتخب الإنجليزي السابق لمدونة «ستيك تو فوتبول»: «أود العودة من جديد، ولكن ينبغي أن تكون هذه العودة في ناد مناسب».
وأضاف: «دائما ما يكون لديك ذلك الغرور والثقة بأنك تستطيع الدخول وتحقيق الأفضل من وضع صعب، لكن لم يحدث ذلك بهذه الطريقة». وأضاف: «ولكنني سأستمتع بوقتي بعيدا عن مجال التدريب مع عائلتي. كنت أتزلج مع زوجتي كولين.. أحببت هذا». وأردف: «لست في عجلة من أمري للعودة إلى التدريب.. هناك أشياء مختلفة أبحث عنها وأحاول تجربتها والانخراط فيها، إلا إذا كان هناك شيء هو بالفعل الشيء الصحيح للقيام به».
وأكد: «في كل ناد كنت موجودا به أضع نفسي في وضع به تحد كبير. في بعض الأحيان تكون لديك أفكار مختلفة تحاول إيصالها إلى اللاعبين، وربما يكون هناك بعض الغرور حيث تعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة. امتلاكك لاعبين أفضل يساعد».
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