لايبزيغ يقترب من ضم سيمونز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لايبزيغ - (د ب أ): اقترب فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم من إتمام تعاقده بشكل دائم مع لاعب خط الوسط تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ويتواجد سيمونز في لايبزيغ منذ يوليو 2023 على سبيل الإعارة من النادي الفرنسي. ولكن تنتهي الصفقة هذا الصيف، ولكن توصل الناديان إلى اتفاق سيدفع بمقتضاه النادي الألماني 50 مليون يورو (52.05 مليون دولار) لإتمام الصفقة.
ويتوقع أن يوقع اللاعب على عقد جديد حتى 2029 ويمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 80 مليون بعد إضافات المكافآت.
وأصبح سيمونز، سريعا، لاعبا أساسيا في تشكيل لايبزيغ. وفي الصيف الماضي، حاولت عدة أندية أوروبية التعاقد مع اللاعب.
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