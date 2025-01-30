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لايبزيغ يقترب من ضم سيمونز

1/30/2025 7:14:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لايبزيغ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اقترب‭ ‬فريق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬تعاقده‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬تشافي‭ ‬سيمونز‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لمعلومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭).‬

ويتواجد‭ ‬سيمونز‭ ‬في‭ ‬لايبزيغ‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭. ‬ولكن‭ ‬تنتهي‭ ‬الصفقة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ولكن‭ ‬توصل‭ ‬الناديان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سيدفع‭ ‬بمقتضاه‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬52.05‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬لإتمام‭ ‬الصفقة‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬جديد‭ ‬حتى‭ ‬2029‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬بعد‭ ‬إضافات‭ ‬المكافآت‭.‬

وأصبح سيمونز،‭ ‬سريعا،‭ ‬لاعبا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لايبزيغ‭. ‬وفي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬حاولت‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭.‬

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