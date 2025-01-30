أموريم: على راشفورد أن يتغيّر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): حذّر مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم البرتغالي روبن أموريم المهاجم ماركوس راشفورد من أنه «يجب أن يتغيّر» إذا أراد إنقاذ مسيرته في ملعب «أولد ترافورد».
ولم يلعب راشفورد (27 عاما) مع يونايتد منذ مباراته الاخيرة في مسابقة الدوريالأوروبي «يوروبا ليغ» أمام فيكتوريا بلزن (2-1) في ديسمبر الماضي بعدما اتخذ أموريم القرار المفاجئ باستبعاده من الفوز في دربي مانشستر على الجار سيتي 2-1 في المرحلة السادسة عشرة.
قال راشفورد إنه مستعد لـ «تحدٍ جديد» بعد استبعاده عن مواجهة سيتي، ورغم أنه تدرب مع زملائه في الفريق عشية المباراة القارية، فقد تم استبعاده مرة أخرى من التشكيلة في حين يحاول فريق «الشياطين الحمر» صاحب المركز الرابع تجنب خوض الملحق من خلال حجز بطاقة التأهل المباشر لدور ثمن النهائي.
قال أموريم (40 عاما) بعد فوز يونايتد على فولهام 1-0 في نهاية الأسبوع الماضي إنه يفضّل وجود مدرب حراس المرمى البالغ 63 عاما في فريقه بدلا من راشفورد في انتقاد لاذع لالتزام الأخير مع الفريق.
تم ربط راشفورد بانتقال محتمل إلى ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني من بين أندية أخرى، وعندما سُئل الأربعاء عما إذا كان هناك أي مستجدات، أوضح أموريم أن المهاجم الإنكليزي سيتعيّن عليه تغيير موقفه للعودة إلى الفريق.
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