أموريم: على راشفورد أن يتغيّر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬المهاجم‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتغيّر‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬إنقاذ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬راشفورد‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬منذ‭ ‬مباراته‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوريالأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بلزن‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬اتخذ‭ ‬أموريم‭ ‬القرار‭ ‬المفاجئ‭ ‬باستبعاده‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬مانشستر‭ ‬على‭ ‬الجار‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

قال‭ ‬راشفورد‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬تحدٍ‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬استبعاده‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬سيتي،‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬تدرب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬القارية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحاول‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬تجنب‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجز‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬لدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

قال‭ ‬أموريم‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬يفضّل‭ ‬وجود‭ ‬مدرب‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬البالغ‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬راشفورد‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬لاذع‭ ‬لالتزام‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

تم‭ ‬ربط‭ ‬راشفورد‭ ‬بانتقال‭ ‬محتمل‭ ‬إلى‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬أخرى،‭ ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬الأربعاء‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مستجدات،‭ ‬أوضح‭ ‬أموريم‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬سيتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬تغيير‭ ‬موقفه‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭.‬