Friday, 31 January 2025 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكريكت

1/30/2025 7:14:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024-2028‭) ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬مختار‭ ‬احمد‭ ‬بركات‭ ‬علي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬محمد‭ ‬بابر‭ ‬حاجي‭ ‬حبيب‭ ‬الله‭ ‬بت،‭ ‬وميناز‭ ‬أحمد‭ ‬العبا‭ ‬احمد‭ ‬بونايا،‭ ‬وكيشور‭ ‬سوندرداس‭ ‬هريداس‭ ‬كيولرام،‭ ‬وأليسون‭ ‬آن‭ ‬إيرل‭ ‬ورنر‭ ‬ليلي‭ ‬وايت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سمير‭ ‬مشتاق‭ ‬علي‭ ‬سيد‭ ‬امير‭ ‬علي‭.‬

MENAFN30012025000055011008ID1109151083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث