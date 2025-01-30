خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكريكت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكريكت‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024-2028‭) ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬مختار‭ ‬احمد‭ ‬بركات‭ ‬علي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬محمد‭ ‬بابر‭ ‬حاجي‭ ‬حبيب‭ ‬الله‭ ‬بت،‭ ‬وميناز‭ ‬أحمد‭ ‬العبا‭ ‬احمد‭ ‬بونايا،‭ ‬وكيشور‭ ‬سوندرداس‭ ‬هريداس‭ ‬كيولرام،‭ ‬وأليسون‭ ‬آن‭ ‬إيرل‭ ‬ورنر‭ ‬ليلي‭ ‬وايت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سمير‭ ‬مشتاق‭ ‬علي‭ ‬سيد‭ ‬امير‭ ‬علي‭.‬