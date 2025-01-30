خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكريكت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكريكت.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (56) لسنة 2020 بشأن إعادة قيد الاتحاد البحريني للكريكت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
فقد تقرر تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكريكت في دورته الجديدة (2024-2028) ليكون برئاسة سامي محمد علي مختار احمد بركات علي، وعضوية كل من محمد سمير محمد بابر حاجي حبيب الله بت، وميناز أحمد العبا احمد بونايا، وكيشور سوندرداس هريداس كيولرام، وأليسون آن إيرل ورنر ليلي وايت، بالإضافة إلى سمير مشتاق علي سيد امير علي.
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