دوريات بالزي المدني والعسكري تزامناً مع نتائج التوجيهي

خبرني - أكدت إدارة السير المركزية، أنها أعدت خطة شاملة للتعامل مع الأزمات المرورية المحتملة التي قد تحدث اليوم الخميس، تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية.

وأوضحت الإدارة في تقريرها المروري ، أن فرقها ستكون منتشرة في شوارع المملكة، سواء بزيها العسكري أو المدني، لمراقبة المخالفات التي قد تحدث خلال هذه المناسبة، بهدف تجنب حدوث أي اختناقات مرورية أو حوادث خطيرة.

كما حذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات أو التصرفات التي قد تؤدي إلى تعكير صفو الحركة المرورية، مثل إقامة المواكب والسرعات العالية، واخراج الأجسام من المركبات.

ودعت إدارة السير المواطنين إلى الالتزام التام بقواعد المرور، متمنية في الوقت ذاته النجاح والتوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة في المملكة.