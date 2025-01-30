دوريات بالزي المدني والعسكري تزامناً مع نتائج التوجيهي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أكدت إدارة السير المركزية، أنها أعدت خطة شاملة للتعامل مع الأزمات المرورية المحتملة التي قد تحدث اليوم الخميس، تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية.
وأوضحت الإدارة في تقريرها المروري ، أن فرقها ستكون منتشرة في شوارع المملكة، سواء بزيها العسكري أو المدني، لمراقبة المخالفات التي قد تحدث خلال هذه المناسبة، بهدف تجنب حدوث أي اختناقات مرورية أو حوادث خطيرة.
كما حذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات أو التصرفات التي قد تؤدي إلى تعكير صفو الحركة المرورية، مثل إقامة المواكب والسرعات العالية، واخراج الأجسام من المركبات.
ودعت إدارة السير المواطنين إلى الالتزام التام بقواعد المرور، متمنية في الوقت ذاته النجاح والتوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة في المملكة.
MENAFN30012025000151011027ID1109147159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.