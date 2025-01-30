استعدادات لتسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين في غزة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أفادت يديعوت أحرنوت اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستفرج من شمال وجنوب قطاع غزة خلال الساعة المقبلة عن 3 أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الجيش يقدر أن حماس ستفرج عن المجندة آغام بيرغر عند منصة أقامتها في مخيم جباليا شمال القطاع الذي واجه عملية إسرائيلية شديدة الشهور الماضية قتل خلالها وأصيب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تسليم الأسيرين أربيل يهود وغادي موزيس من أمام منزل يحيى السنوار المدمر في خان يونس جنبوي قطاع غزة.
وأوضحت أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأجانب سيتم على 3 دفعات، وسينقل المُفرج عنهم إلى موقع استقبال في رعيم حيث سيلتقون بعائلاتهم هناك قبل نقلهم إلى 4 مستشفيات.
بدورها، قالت يديعوت أحرنوت إن حماس تخطط لتنظيم استعراض كبير أثناء الإفراج عن الإسرائيليين في جباليا، وفق وصفها.
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