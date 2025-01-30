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استعدادات لتسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين في غزة

1/30/2025 2:19:37 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت يديعوت أحرنوت اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستفرج من شمال وجنوب قطاع غزة خلال الساعة المقبلة عن 3 أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الجيش يقدر أن حماس ستفرج عن المجندة آغام بيرغر عند منصة أقامتها في مخيم جباليا شمال القطاع الذي واجه عملية إسرائيلية شديدة الشهور الماضية قتل خلالها وأصيب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تسليم الأسيرين أربيل يهود وغادي موزيس من أمام منزل يحيى السنوار المدمر في خان يونس جنبوي قطاع غزة.

وأوضحت أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأجانب سيتم على 3 دفعات، وسينقل المُفرج عنهم إلى موقع استقبال في رعيم حيث سيلتقون بعائلاتهم هناك قبل نقلهم إلى 4 مستشفيات.

بدورها، قالت يديعوت أحرنوت إن حماس تخطط لتنظيم استعراض كبير أثناء الإفراج عن الإسرائيليين في جباليا، وفق وصفها.

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