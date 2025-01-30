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الطيران المدني : لا رحلات مباشرة بين عمان ومطار ريغان

1/30/2025 2:19:37 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية انه لا يوجد طيران أردني مباشر إلى مطار ريغان بواشنطن.

وبينت الهيئة ان الرحلات الجوية بين عمّان وواشنطن مستمرة بشكلها الطبيعي.

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