الطيران المدني : لا رحلات مباشرة بين عمان ومطار ريغان
التاريخ
1/30/2025 2:19:37 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية انه لا يوجد طيران أردني مباشر إلى مطار ريغان بواشنطن.
وبينت الهيئة ان الرحلات الجوية بين عمّان وواشنطن مستمرة بشكلها الطبيعي.
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