ترمب يعلق على الحادث المروع في مطار ريغان

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - فيما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في نهر بوتوماك جارية، إثر تحطم طائرة مدنية تقل 60 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادث "بالمروع".
وقال ترمب إنه أحيط علماً بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة واشنطن، مضيفاً: "رحم الله أرواحهم".
كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجال الإنقاذ.
وشدد على أنه يتابع الموقف، واعداً بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.
كما كتب ترمب منصة "تروث سوشيال" الخاصة به "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلاً من الاستفسار ما إذا كانت رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه".
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس دونالد ترمب اطلع على الوضع، واصفاً إياه بـ"المروع".
وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة "سي إن إن" إن هناك 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.
و أعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية عسكرية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.
كما أضافت أن الطائرة الصغيرة التابعة لشركة "بي إس إيه إيرلاينز"، كانت قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.
بينما أفاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين بأن المروحية التي اصطدمت بطائرة الركاب تابعة للجيش، وهي من طراز بلاك هوك (إتش-60).
كما كشف الجيش الأمريكي أن 3 جنود كانوا على متن المروحية العسكرية.
هذا وانتشر غواصون في نهر بوتوماك للبحث عن ناجين، إلا أن التوقعات متشائمة، لاسيما أن حرارة المياه منخفضة جداً في مثل هذا الوقت، وبالتالي يستبعد انتشال أحياء من هذا الحادث المأساوي.
MENAFN30012025000151011027ID1109147156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.