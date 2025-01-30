ترمب يعلق على الحادث المروع في مطار ريغان

خبرني - فيما لا تزال عمليات البحث عن ناجين في نهر بوتوماك جارية، إثر تحطم طائرة مدنية تقل 60 راكباً، جراء اصطدامها بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحادث "بالمروع".

وقال ترمب إنه أحيط علماً بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريغان الوطني في العاصمة واشنطن، مضيفاً: "رحم الله أرواحهم".

كما وجه الشكر للاستجابة السريعة التي قام بها رجال الإنقاذ.

وشدد على أنه يتابع الموقف، واعداً بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.

كما كتب ترمب منصة "تروث سوشيال" الخاصة به "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلاً من الاستفسار ما إذا كانت رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه".

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس دونالد ترمب اطلع على الوضع، واصفاً إياه بـ"المروع".

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة "سي إن إن" إن هناك 60 راكباً و4 من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

و أعلنت إدارة الطيران الاتحادية أن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية عسكرية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

كما أضافت أن الطائرة الصغيرة التابعة لشركة "بي إس إيه إيرلاينز"، كانت قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

بينما أفاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين بأن المروحية التي اصطدمت بطائرة الركاب تابعة للجيش، وهي من طراز بلاك هوك (إتش-60).

كما كشف الجيش الأمريكي أن 3 جنود كانوا على متن المروحية العسكرية.

هذا وانتشر غواصون في نهر بوتوماك للبحث عن ناجين، إلا أن التوقعات متشائمة، لاسيما أن حرارة المياه منخفضة جداً في مثل هذا الوقت، وبالتالي يستبعد انتشال أحياء من هذا الحادث المأساوي.