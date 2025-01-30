الصفدي: آفاق جديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن علاقات الأردن التاريخية مع الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو بشكل أقوى.
وأضاف الصفدي، في منشور له عبر منصة "إكس"، الخميس، "آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الأردن والاتحاد الأوروبي".
وتابع الصفدي "ممتنون لجميع شركائنا في الاتحاد الأوروبي على صداقتهم ودعمهم"".
وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.
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