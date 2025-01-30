الصفدي: آفاق جديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

خبرني - قال نائب رئيس الوزراء، الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن علاقات الأردن التاريخية مع الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو بشكل أقوى.

وأضاف الصفدي، في منشور له عبر منصة "إكس"، الخميس، "آفاق جديدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الأردن والاتحاد الأوروبي".

وتابع الصفدي "ممتنون لجميع شركائنا في الاتحاد الأوروبي على صداقتهم ودعمهم"".

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.