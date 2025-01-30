ولي العهد : كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الـ 63.
ونشر سموه صورة جمعته بالملك عبر حساب انستغرام وعلق عليها : (كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه.. بحفظ الرحمن سيدنا).
ويحتفل الأردنيون الخميس، 30 كانون الثاني/يناير، بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
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