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ولي العهد : كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه

1/30/2025 2:19:36 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الـ 63.

ونشر سموه صورة جمعته بالملك عبر حساب انستغرام وعلق عليها : (كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه.. بحفظ الرحمن سيدنا).

ويحتفل الأردنيون الخميس، 30 كانون الثاني/يناير، بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

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