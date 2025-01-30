مستثمرو التجزئة في الإمارات يترقبون قرارات أسعار الفائدة كمحرك رئيسي للأسواق، وفقًا لتقرير إيتورو

(MENAFN
- Golin MENA) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 يناير 2025 :مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة اليوم، يراقب مستثمرو التجزئة في الإمارات العربية المتحدة عن كثب تداعيات هذا القرار على محافظهم الاستثمارية. وتظهر البيانات الحديثة من إيتورو أن 57% من هؤلاء المستثمرين يضعون تغييرات أسعار الفائدة ضمن استراتيجياتهم الاستثمارية، مما يعكس التأثير الكبير للسياسة النقدية على معنويات السوق.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لأسعار الفائدة، فإن موسم الأرباح يظل أيضًا عاملًا حاسمًا في قرارات المستثمرين. وفقًا لتقرير إيتورو، يقوم 46% من مستثمري التجزئة في الإمارات بتعديل محافظهم وفقًا لتقارير الأرباح الفصلية، في حين يأخذ 33% منهم هذه الأرباح في الاعتبار دون إعطائها الأولوية القصوى. وهذا يعكس التوازن الذي يسعى المستثمرون إلى تحقيقه بين السياسة النقدية وأداء الشركات، باعتبارهما محركين رئيسيين للأسواق.
ويتوقع المحللون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25%-4.50%. ومع ذلك، سيراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بحثًا عن أي مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى إجراء خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2025، مع توقع أن يتم أول خفض في شهر يونيو. إلا أن العوامل السياسية – مثل دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تخفيضات أكثر جرأة – تضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى المشهد.
وبالإضافة إلى أسعار الفائدة، تتجه الأنظار إلى نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل تسلا وميتا ومايكروسوفت، والتي من المقرر أن تعلن عن نتائجها اليوم. ومن المتوقع أن يستمر التفاعل بين السياسة النقدية وأداء الشركات كموضوع رئيسي في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
وقال جورج ندّاف، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إيتورو»
"يجد المستثمرون أنفسهم في صراع بين تأثيرات قرارات أسعار الفائدة وأرباح الشركات، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق."
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