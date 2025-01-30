الطيران المدني: حركة الطيران طبيعية نحو واشنطن ولا رحلات مباشرة لمطار ريغان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني
أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أنه لا يوجد طيران أردني مباشر إلى مطار ريغان بواشنطن.
وقال مستو لـ"الوكيل الإخباري"، إن حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية عسكرية وإغلاق مطار ريغان لم تؤثر على الرحلات الجوية المباشرة من عمّان إلى واشنطن.
وكان وقع حادث اصطدام طائرة ركاب وطائرة هليكوبتر (عسكرية) وسقوطهما في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريغن الوطني في واشنطن.
بدورها ذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ انتشلت ما لا يقل عن 19 جثة وما زال البحث جاريا عن البقية، حيث يرجح أن هناك أكثر من 60 راكبا كان على متن طائرة الركاب و3 أشخاص في المروحية العسكرية.
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