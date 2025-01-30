الطيران المدني: حركة الطيران طبيعية نحو واشنطن ولا رحلات مباشرة لمطار ريغان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أنه لا يوجد أردني مباشر إلى مطار ريغان بواشنطن.

وقال مستو لـ"الوكيل الإخباري"، إن حادث اصطدام طائرة بطائرة مروحية عسكرية وإغلاق مطار ريغان لم تؤثر على الرحلات الجوية المباشرة من عمّان إلى واشنطن.

وكان وقع حادث اصطدام طائرة ركاب وطائرة هليكوبتر (عسكرية) وسقوطهما في نهر بوتوماك، بالقرب من مطار ريغن الوطني في واشنطن.

بدورها ذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ انتشلت ما لا يقل عن 19 جثة وما زال البحث جاريا عن البقية، حيث يرجح أن هناك أكثر من 60 راكبا كان على متن طائرة الركاب و3 أشخاص في المروحية العسكرية.