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ذكر وأنثى فقط .. ترامب يأمر بحذف الجندر من عقود العمل

1/30/2025 2:06:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالات الاتحادية بحذف أي إشارة إلى "أيديولوجية النوع" في العقود، وتوصيفات الوظائف، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
وتسعى مذكرة أصدرها مكتب إدارة الموظفين الأميركيين أمس الأربعاء إلى تنفيذ أمر أصدره ترامب يلزم الوكالات الاتحادية "بالاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيا، والرجال ذكور بيولوجيا".
وجاء في المذكرة أنه يجب على الوكالات الاتحادية مراجعة جميع توصيفات الوظائف، ووضع أي موظف "يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع" في إجازة.
يأتي ذلك بعد أن أمر ترامب بإنهاء جميع التمويل الاتحادي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في تغيير الجنس بين الشباب عقب أمر سابق يحظر على المتحولين جنسيا الالتحاق بالقوات المسلحة.
وأصدر الرئيس الأميركي الاثنين الماضي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل جيش بلاده والسياسة الفدرالية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والشمولية.
وتضمنت الأوامر حظرا على المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات "التنوع والشمولية" التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووجه ترامب وزارة الدفاع لوضع سياسة جديدة بشأن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، ترتكز على معايير "الجاهزية العسكرية".
وشدد الأمر التنفيذي على أن تحديد الجنس الذي لا يتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع "المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية".
كذلك ألغى الرئيس الأميركي سياسات "التنوع والمساواة والشمولية" (دي إي آي) في الجيش والحكومة الفدرالية، مشددا على أنها "غير قانونية".
وأمر بمراجعة المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية لضمان خلوها مما وصفها بـ"أيديولوجيات النوع الاجتماعي وأيديولوجيات دي إي آي".
وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا يلزم الحكومة الفدرالية بالاعتراف فقط بجنسين بيولوجيين: ذكر وأنثى، وحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الرياضات النسائية التي تنظمها المؤسسات الفدرالية.
وأقرّ ترامب بأن هذه القرارات كانت "صعبة"، لكنه اعتبرها ضرورية لإعادة تشكيل السياسة الفدرالية.
الجزيرة



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