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رئيس مجلس النواب: نستمد العزيمة والقوة والثبات من سيد البلاد

1/30/2025 2:06:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع رئيس وأعضاء مجلس النواب التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة حلول عيد ميلاده الثالث والستين، متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً وسنداً لأبناء شعبه وأمتنا.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: نحتفل مع أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة بعيد ميلاد جلالة الملك، وهي مناسبة غالية على القلوب، نستمد منها أسمى معاني البذل والعطاء ومواصلة مسيرة التحديث الشامل التي أراد جلالته، أن تكون فاتحة لمشروع وطني شامل، يعزز من نهضة الوطن في المجالات كافة.
وأضاف الصفدي: نستذكر بعظيم الفخر، منجزات كبيرة تحققت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث كرس نهج بناء المؤسسات، ليمضي الأردن بقيادته نحو تحديث سياسي واقتصادي وإداري مسعاه الرئيسي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، رافعاً من خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، شعاراً نسير على نهجه في السلطات كافة.
وقال إن التفافنا حول راية عميد آل البيت الأطهار، ووقوفنا موحدين مع جيشنا وأجهزتنا الأمنية، وتماسكنا في جبهة صلبة، هو السبيل والسر وراء منعة الأردن، فهذا الوطن يبرهن دوماً أنه يبقى قوياً كلما اشتدت التحديات وتعاظمت الكروب.
وختم الصفدي بالقول: من سيد البلاد نستمد العزيمة والقوة والثبات، فكل عام ومولاي المفدى بألف خير، تحرسه عناية الرحمن، وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

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