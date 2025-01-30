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المومني يؤكد أهمية التعاون بين الحكومة والإعلام لتوصيل المعلومات للمواطنين

1/30/2025 2:06:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إنه لا تدخل في عمل المؤسسات الإعلامية، ولكننا نقدم أفكارًا وتعاونًا مهنيًا مع تلك المؤسسات، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بإملاء توجيهات على أي جهة إعلامية، بل بدمج مهني يضمن تعزيز العلاقة مع الإعلام لتوصيل المعلومات إلى المواطنين.
وأضاف المومني، أن هذا التعاون لا يتضمن فرض أية توجيهات على الجهات الإعلامية، بل يركز على إقامة شراكة مهنية تهدف إلى تحسين العلاقة مع الإعلام وتسهيل وصول المعلومات إلى الجمهور.
وأوضح أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، مشيرًا إلى أن تعدد وسائل الإعلام يعد من الفضائل التي تسهم في إغناء الرسالة الإعلامية.
وبين المومني أن وزارة الاتصال الحكومي عقدت عدة لقاءات مع مختلف وسائل الإعلام بهدف تحسين سبل إيصال المعلومات إلى الجمهور بشكل فعال.
وأكد أنه من الضروري أن تنجح هذه المؤسسات في التعامل مع المتغيرات السريعة في مجال الإعلام، مما يمنحها القدرة على التفاعل مع القضايا المطروحة وزيادة فعالية الرسالة الإعلامية الموجهة إلى المواطنين.
وأشار إلى أن الرواية الرسمية تلعب دورًا أساسيًا في معالجة الفجوة في الثقة بين الحكومة والمواطنين، موضحًا أن الشفافية والإفصاح هما من صميم عمل الحكومة، وأن جميع الوزارات تعمل بجد في هذا الاتجاه.
وأكد أهمية أن يكون الخبر واضحًا وموجهًا بشكل سلس ليسهل على الناس فهمه، مع سرد دقيق للأحداث وتضمين الخبر التأثيرات المتوقعة للقرارات المتخذة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة إعلامية شاملة للتعامل مع كل قرار، تتضمن متابعة دقيقة للموضوع، وتحديد الجهات المعنية، بالإضافة إلى كيفية تقديم الشرح المناسب للإعلام، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور.
وقال المومني إن الحكومة تسعى من خلال عملها الميداني إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النهج هو الاشتباك الإيجابي مع الناس والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم.
وأكد أن هذه الخطوات تُعدّ إنجازًا يحسب للحكومة، حيث تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستماع إلى آرائهم ومعالجة قضاياهم بشكل فعّال، موضحًا أن العمل الميداني يساهم في إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويتيح فهمًا أعمق للتحديات والفرص التي تواجههم.
وأوضح أن جلسات مجلس الوزراء التي تُعقد في المحافظات شهريًا تمثل فرصة مهمة لتقديم تصور تنموي شامل، حيث يتم خلالها مناقشة القضايا المحلية مع الهيئات المنتخبة في كل محافظة، مما يضمن مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار كما يتم الإعلان عن نتائج هذه الجلسات وتوصياتها، مما يعزز الشفافية ويعكس التزام الحكومة بالتطوير المستدام لكل مناطق المملكة.
وأشار المومني إلى أهمية التفاعل مع الإعلام في ظل التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث يُجري العمل على توفير معلومات دقيقة وشفافة تعكس موقف الدولة الأردنية، مؤكدًا أن الشفافية والوعي يمثلان ركيزتين رئيسيتين في استراتيجية الحكومة للتواصل مع المواطنين من أجل تعزيز الفهم المتبادل والتفاعل البناء.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي الأخيرة، أكد المومني أن عددًا من الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أرقامًا إيجابية تعكس آراء المواطنين تجاه أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات والاستطلاعات تمثل أداة قيمة لفهم توقعات وأولويات الشعب الأردني، حيث تعكس بصورة واضحة توجهات الرأي العام.
وأضاف المومني: "نُقدر هذه الدراسات ونسعى للاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والضعف في عملنا الحكومي، مؤكدًا التزام الحكومة بالوقوف على مكامن النقص والعمل جاهدين لتصويبها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، بهدف تعزيز الثقة والتواصل الفعّال مع الجميع".
وأشار إلى أنه تم أخيرًا عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف المواقع الإلكترونية، مشيدًا بدور هذه المنصات في تعزيز التواصل مع الجمهور، مؤكدًا أن هذه المواقع مهنية ولها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام.
وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، أشار المومني إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة اتصال مهمة في زمننا الحالي، حيث وفرت لكل وسيلة إعلام أدواتها الخاصة للتواصل مع الجمهور، مبينًا أن صناع المحتوى، سواء في المجالات السياسية أو الثقافية، يتمتعون بقدرات فريدة للتفاعل مع المجتمعات المحلية ولديهم شبكة واسعة من الأصدقاء والمتابعين، مما يسهم في نشر المعلومات بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بالناطقين الإعلاميين في الوزارات، قال المومني: "يتمثل دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات في تعزيز تدفق المعلومات إلى الجمهور، بالإضافة إلى نقل الخطط والإنجازات وشرحها بشكل فعال لوسائل الإعلام".
وبخصوص نظام المواد البشرية الجديد، قال المومني: "أجرت الحكومة تعديلات مهمة على نظام الموارد البشرية، وذلك في إطار سعيها لتجويد الإدارة العامة وتحسين أداء الموظف العام".
وبشأن الأحزاب السياسية، قال المومني: "تعبر الأحزاب السياسية عن تجربة مهمة، حيث قدمت إسهامات جوهرية في التنمية السياسية والاجتماعية للمجتمع الأردني، ويمكننا من خلال استكشاف تجارب هذه الأحزاب أن نستخلص الدروس اللازمة لبناء المستقبل، وبالتالي نبني على الإيجابيات وتحسين العوامل السلبية حتى نصل إلى مشاركة سياسية فاعلة تمثل كل أطياف المجتمع الأردني".


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