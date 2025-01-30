Thursday, 30 January 2025 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتهامات عنيفة.. ترامب يصف أداء الفيدرالي بـ المروع

1/30/2025 2:06:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) "فشل في وقف مشكلة التضخم التي صنعها" وقام "بعمل مروع فيما يتعلق بتنظيم البنوك".
جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق يترواح بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعطِ الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وكان الأستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة باري ساكلاي الدكتور حسان القبي قد قال، إن هناك حرب قريبة الوقوع بين ترامب والفيدرالي الأميركي.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وعن سياسات ترامب التجارية، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع جيروم باول قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
سكاي نيوز


MENAFN30012025000208011052ID1109147060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث