السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهولندي

تلقى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، السيد كاسبار فيلدكامب.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحثا سُبل الارتقاء بها إلى مصاف أرحب، لاسيما من خلال التوقيع خلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة على ورقة طريق تكفل تعزيز التعاون في الميادين التقليدية على غرار الطاقة والفلاحة، وتوسيعه إلى مجالات أخرى مثل المؤسسات الناشئة والطاقات المُتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير الهولندي عن استعداد بلاده لتقاسم الخبرة المُعتبرة التي تحوزها في ميدان الهيدروجين الأخضر في إطار تطوير المشاريع الهيكلية التي تعمل الجزائر على إنجازها بهذا الخصوص بالتعاون مع شركاء أوروبيين.

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