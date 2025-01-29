السيد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهولندي

(MENAFN
- APO Group)
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،اليوم، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، السيد كاسبار فيلدكامب.
وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحثا سُبل الارتقاء بها إلى مصاف أرحب، لاسيما من خلال التوقيع خلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة على ورقة طريق تكفل تعزيز التعاون في الميادين التقليدية على غرار الطاقة والفلاحة، وتوسيعه إلى مجالات أخرى مثل المؤسسات الناشئة والطاقات المُتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير الهولندي عن استعداد بلاده لتقاسم الخبرة المُعتبرة التي تحوزها في ميدان الهيدروجين الأخضر في إطار تطوير المشاريع الهيكلية التي تعمل الجزائر على إنجازها بهذا الخصوص بالتعاون مع شركاء أوروبيين.
توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
MENAFN29012025004934011406ID1109145600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.