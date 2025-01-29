السماح للأردنيين بالسفر جوا إلى سوريا

السماح للأردنيين بالسفر جوا إلى سوريا
التاريخ
1/29/2025 3:16:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الأربعاء، أنه تقرر السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
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