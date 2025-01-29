Thursday, 30 January 2025 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السماح للأردنيين بالسفر جوا إلى سوريا

1/29/2025 3:16:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الأربعاء، أنه تقرر السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

MENAFN29012025000208011052ID1109145506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث