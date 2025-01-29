جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة
التاريخ
1/29/2025 3:16:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة على بلدة طمون شمال الضفة الغربية استهدفت "خلية إرهابية مسلحة".
وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن العديد من الإصابات وقعت جراء القصف الإسرائيلي.
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