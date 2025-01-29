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(الكتاب الأردنيين ) تعلق على خطف الشاعرة السورية رشا ناصر العلي

1/29/2025 8:21:36 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصدرت رابطة الكتاب الأردنيين، الأربعاء ، بيانا علقت فيه على حادثة خطف الشاعرة السورية رشا ناصر العلي.

وتاليا نص البيان :

إن رابطة الكتاب الأردنيين ببعديها الوطني والقومي، والتي كانت على الدوام نبراس حرية ومشعل تنوير، تنظر بعين القلق والتخوف مما يرد من أنباء عن استهداف كتاب وفنانين وأكاديميين، لا ذنب لهم سوى أنهم أصحاب فكر تنويري وثقافة رصينة.

إن حادثة خطف الشاعرة والأكاديمية والناقدة عضو اتحاد الكتاب العرب، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتورة رشا ناصر العلي من قبل عصابة مسلحة أثناء توجهها إلى عملها في جامعة حمص، والغموض الذي أحاط بالحادثة منذ أسبوع تقريبا، يشكّل خرقا سافرا لكل المواثيق والقيم العربية والإسلامية والإنسانية، ويضع المثقفين السوريين في خانة الملاحقة والتصفية، وهذا أمر لا يمكن الصمت عنه.

من هذا المنطلق، فإن رابطة الكتاب الأردنيين تدعو الجهات المسؤولة في الإدارة والأمن إلى العمل على إعادة المخطوفة الدكتورة رشا ناصر العلي إلى عائلتها بأسرع وقت ممكن، وإلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة لحماية المثقفين والأدباء والكتاب والفنانين في سوريا الشقيقة، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحوادث ومحاسبتهم.

كما ندعو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وسائر الهيئات المنضوية فيه وجميع الهيئات الثقافية الدولية ذات العلاقة والهيئات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ موقف صلب ومندد في هذ المسألة، لأن من شأن هذه الاعتداءات على الحرية الفردية والشخصية أن تنشر ظلاماً فكرياً ندفع ثمنه غاليا في مستقبل الأمة الثقافي والحضاري.

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