إيطاليا تدعم الصندوق الأممي للسكان في الأردن بـ1.5 مليون يورو

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلنت الحكومة الإيطالية عن تقديم دعم مالي جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف تحسين خدمات الصحة والحماية المقدمة للاجئين السوريين والفئات الأكثر تضررا في المملكة.
وبحسب بيان الأربعاء، أكدت الحكومة الإيطالية أن الدعم المقدم يعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما يركز على توفير خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية، مع اهتمام خاص بالنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن سكان مخيم الأزرق ومدينة الأزرق هم المستفيدون من هذه المخصصات بهدف تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم، كما يهدف إلى دمج خدمات الصحة الإنجابية مع خدمات الحماية لضمان تلبية جميع احتياجات الفئات المستهدفة.
وأكد السفير الإيطالي لدى الأردن، لوتشيانو بيتزوتي، أن الدعم المالي يأتي انطلاقا من التزام الحكومة الإيطالية بمساندة الفئات الأكثر احتياجا في الأردن، مشيرا إلى أنه يعكس الرؤية المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان حصول النساء والفتيات على الحماية والرعاية الكاملة.
وأضاف أن هذا الدعم يأتي في وقت يشهد فيه الأردن استضافة أكثر من 659 ألف لاجئ سوري، تشكل النساء والفتيات نصفهم، ما يجعله بالغ الأهمية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مشيرا إلى أن الدعم يشمل تقديم مساعدات نقدية للناجيات من العنف، وتنظيم حملات توعية وبناء قدرات في المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية الإنجابية.
وأعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني، عن تقديره لهذا الدعم الإيطالي، مؤكدا أنه سيسهم في تلبية الاحتياجات الملحّة للاجئين السوريين والفئات الضعيفة، وتعزيز صمودهم وتحقيق التنمية المستدامة.
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