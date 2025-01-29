إيطاليا تدعم الصندوق الأممي للسكان في الأردن بـ1.5 مليون يورو

خبرني - أعلنت الحكومة الإيطالية عن تقديم دعم مالي جديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف تحسين خدمات الصحة والحماية المقدمة للاجئين السوريين والفئات الأكثر تضررا في المملكة.

وبحسب بيان الأربعاء، أكدت الحكومة الإيطالية أن الدعم المقدم يعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما يركز على توفير خدمات متكاملة في مجالي العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية، مع اهتمام خاص بالنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن سكان مخيم الأزرق ومدينة الأزرق هم المستفيدون من هذه المخصصات بهدف تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم، كما يهدف إلى دمج خدمات الصحة الإنجابية مع خدمات الحماية لضمان تلبية جميع احتياجات الفئات المستهدفة.

وأكد السفير الإيطالي لدى الأردن، لوتشيانو بيتزوتي، أن الدعم المالي يأتي انطلاقا من التزام الحكومة الإيطالية بمساندة الفئات الأكثر احتياجا في الأردن، مشيرا إلى أنه يعكس الرؤية المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان حصول النساء والفتيات على الحماية والرعاية الكاملة.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي في وقت يشهد فيه الأردن استضافة أكثر من 659 ألف لاجئ سوري، تشكل النساء والفتيات نصفهم، ما يجعله بالغ الأهمية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مشيرا إلى أن الدعم يشمل تقديم مساعدات نقدية للناجيات من العنف، وتنظيم حملات توعية وبناء قدرات في المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية الإنجابية.

وأعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني، عن تقديره لهذا الدعم الإيطالي، مؤكدا أنه سيسهم في تلبية الاحتياجات الملحّة للاجئين السوريين والفئات الضعيفة، وتعزيز صمودهم وتحقيق التنمية المستدامة.