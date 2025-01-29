رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج دورة الأركان الصغرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل تخريج دورة الأركان الصغرى رقم / 4، والتي عقدت بسلاح الجو الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين، وذلك اليوم الأربعاء.
وفي بداية الحفل، قُدم إيجاز عن الدورة، وما اشتملت عليه من برامج تدريبية علمية وعملية.
بعد ذلك، قام رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات للخريجين والجوائز التقديرية على الأوائل، وهنأهم على اجتيازهم بكل جد متطلبات هذه الدورة، والتي شارك بها عدد من الضباط بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى ضباط من وزارة الداخلية.
وحضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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