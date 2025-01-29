رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج دورة الأركان الصغرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفل تخريج دورة الأركان الصغرى رقم / 4، والتي عقدت بسلاح الجو الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين، وذلك اليوم الأربعاء.

وفي بداية الحفل، قُدم إيجاز عن الدورة، وما اشتملت عليه من برامج تدريبية علمية وعملية.

بعد ذلك، قام رئيس هيئة الأركان بتسليم الشهادات للخريجين والجوائز التقديرية على الأوائل، وهنأهم على اجتيازهم بكل جد متطلبات هذه الدورة، والتي شارك بها عدد من الضباط بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى ضباط من وزارة الداخلية.

وحضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.