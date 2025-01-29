سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة
التاريخ
1/29/2025 6:17:54 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.
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