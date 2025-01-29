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رئيس مجلس النواب يمنع عقد اجتماعات اللجان يومي الاثنين والأربعاء

1/29/2025 6:15:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأمين العام للمجلس بمنع عقد اجتماعات اللجان النيابية يومي الاثنين والأربعاء.

وقال الصفدي إن يومي الاثنين والأربعاء تعقد جلسات لمجلس النواب تحت القبة.

وأضاف موجها حديثه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية بعدم حضور أي وزير إلى اجتماعات اللجان خلال اليومين المذكورين، مع التأكيد على حضور الجلسات تحت القبة.

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