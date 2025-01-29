رئيس مجلس النواب يمنع عقد اجتماعات اللجان يومي الاثنين والأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأمين العام للمجلس بمنع عقد اجتماعات اللجان النيابية يومي الاثنين والأربعاء.
وقال الصفدي إن يومي الاثنين والأربعاء تعقد جلسات لمجلس النواب تحت القبة.
وأضاف موجها حديثه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية بعدم حضور أي وزير إلى اجتماعات اللجان خلال اليومين المذكورين، مع التأكيد على حضور الجلسات تحت القبة.
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