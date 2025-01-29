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محمد رمضان يسأل Chat GPT عن نمبر 1 والإجابة صادمة! فيديو

1/29/2025 6:14:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو طريفًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يسأل تطبيق "شات جي بي تي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن من هو رقم (1) في مصر والوطن العربي في مجالات الموسيقى والتمثيل.
وفي الفيديو، وجه رمضان السؤال إلى التطبيق الذي أجاب بصوت نسائي قائلاً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل، وهو رمز للنجاح والتأثير الكبير".
وبأسلوبه الطريف، عاد محمد رمضان ليمزح مع "شات جي بي تي"، قائلاً: "أنتِ تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".
تفاعل المتابعون مع الفيديو، حيث علّق أحدهم: "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان"، بينما قال آخر: "أكيد أنت رقم واحد في كل شيء يا رمضان".
يُذكر أن محمد رمضان قد أحيا حفلًا غنائيًا في باريس خلال شهر يناير الجاري، حيث نشر مقطعًا من الحفل عبر حساباته، وعلق عليه قائلاً: "إحنا ملوك الشانزيليزيه".

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