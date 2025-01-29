(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشر الفنان
المصري محمد رمضان فيديو طريفًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يسأل تطبيق "شات جي بي تي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن من هو رقم (1) في مصر والوطن العربي في مجالات الموسيقى والتمثيل.
وفي الفيديو، وجه رمضان السؤال إلى التطبيق الذي أجاب بصوت نسائي قائلاً: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل، وهو رمز للنجاح والتأثير الكبير".
وبأسلوبه الطريف، عاد محمد رمضان ليمزح مع "شات جي بي تي"، قائلاً: "أنتِ تقدري تقولي غير كده ولا إيه؟".
تفاعل المتابعون مع الفيديو، حيث علّق أحدهم: "إيه يا رمضان بقى ده يا رمضان"، بينما قال آخر: "أكيد أنت رقم واحد في كل شيء يا رمضان".
يُذكر أن محمد رمضان قد أحيا حفلًا غنائيًا في باريس خلال شهر يناير الجاري، حيث نشر مقطعًا من الحفل عبر حساباته، وعلق عليه قائلاً: "إحنا ملوك الشانزيليزيه".
2
MENAFN29012025000208011052ID1109142855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.