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7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان

1/29/2025 6:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جدد الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء اطلاق النار على قوافل اللبنانيين العائدين الى قراهم الحدودية ما ادى الى إصابة سبعة لبنانيين خمسة منهم في بلدة مجدل سلم واثنان في بوادي السلوقي إثر إلقاء مسيرة اسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين، بحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية.


وأضاف البيان، ان الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات تجريف وهدم المباني والمنازل في عدة بلدات ولا سيما في ميس الجبل، فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة لقوات اليونيفيل في سماء القرى الحدودية للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

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