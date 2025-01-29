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الفاو: الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75 % من الزراعة ومياه الري

1/29/2025 6:14:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن 75 بالمئة من الحقول بقطاع غزة والتى كانت تستخدم فى السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون، تضررت أو دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية.


ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت "الفاو" في تقييمها، أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح بمياه الري، في حين وصلت خسائر الثروة الحيوانية الى 96 بالمئة وتوقف إنتاج الحليب تقريبًا، ولم يبق على قيد الحياة سوى واحد بالمئة من الدواجن، فيما يوشك قطاع صيد الأسماك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


وأضافت، إن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر، حيث يحتاج أكثر من 2 مليون شخص إلى المساعدة بشكل عاجل بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.

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