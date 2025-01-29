مجلس النواب يقر معدلي البناء الوطني والمكاتب العقارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس النواب بالأغلبية مشروعي قانوني "معدل قانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024" ومعدل "قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024".



جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.



وفيما يتعلق بـ"معدل البناء الوطني"، أيد النواب شطب قرار اللجنة بخصوص المادة 2، والعودة إلى النص الأصلي الذي ورد من الحكومة.



وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت في 26 كانون الثاني الحالي، مشروع القانون، حيث قال رئيسها النائب محمد الغويري، إنه تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بمسميات أخرى.



وأوضح أنه جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة 4 في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني، بإضافة مدير الأمن العام أو من يُنيبه، والمدير العام لدائرة العطاءات الحكومية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وتغيير مسمى وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإدارة المحلية، إضافة إلى إلغاء عضوية المدير العام للإسكان والتطوير الحضري، ومدير الدفاع المدني أو من يُنيبه.



وبخصوص الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، قال الغويري إنه جرى تغيير مسمى وكيل أمانة عمّان إلى مدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وتغيير مسمى سلطة الطيران المدني إلى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.



وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل البناء الوطني"، بغية تعزيز دول كل من مجلس البناء الوطني الأردني واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني في الحفاظ على السلامة العامة بإعادة النظر في عضوية كل منهما وبما يسهم في القيام بالمهام المنوطة بهما وحسن سير العمل.



وبشأن معدل قانون "تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024" جاء في أسبابه الموجبة: من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة، ومهنة التقدير العقاري، وأعمال المكاتب العقارية، والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.