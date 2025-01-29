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ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

1/29/2025 6:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل توعوية مكثفة في محافظة اربد، استهدفت مجموعة من السيدات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك في خطوة رائدة من البرنامج لدعم الناجيات من المرض وتوعية المجتمع.


وتضمنت الورشة التي تأتي ضمن برنامج "أنتِ الحياة"، مجموعة من المحاور الهامة، تناولت الجوانب النفسية والدعم المعنوي للناجيات من السرطان، إضافة إلى تمكينهن من المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية لرفع التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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