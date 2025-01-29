ورشة توعوية للسيدات الناجيات من سرطان الثدي في اربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل توعوية مكثفة في محافظة اربد، استهدفت مجموعة من السيدات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك في خطوة رائدة من البرنامج لدعم الناجيات من المرض وتوعية المجتمع.
وتضمنت الورشة التي تأتي ضمن برنامج "أنتِ الحياة"، مجموعة من المحاور الهامة، تناولت الجوانب النفسية والدعم المعنوي للناجيات من السرطان، إضافة إلى تمكينهن من المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية لرفع التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
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