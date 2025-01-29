ميس شموط .. مبارك التخرج
التاريخ
1/29/2025 6:14:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الأهل والأصدقاء والأحبة يهنئون ابنتهم الغالية ميس شموط بمناسبة تخرجها من الجامعة الأردنية كلية اللغات (تركي-إنجليزي) بتقدير جيد جدا.
الف الف مبارك، متمنين لكِ المزيد من التقدم والنجاح.
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