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ميس شموط .. مبارك التخرج

1/29/2025 6:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الأهل والأصدقاء والأحبة يهنئون ابنتهم الغالية ميس شموط بمناسبة تخرجها من الجامعة الأردنية كلية اللغات (تركي-إنجليزي) بتقدير جيد جدا.
الف الف مبارك، متمنين لكِ المزيد من التقدم والنجاح.

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