مصر تؤكد رفض نقل أو تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) القاهرة -PNN- أكد الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، رفض ((نقل أو تهجير)) الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، مشدداً على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، بما يسمح لهم ((بالعودة إلى منازلهم))، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوزيرين استعرضا خلال اتصالهما، مساء أمس، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي؛ حيث عدَّ عبد العاطي تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث ((خطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار)).

وكان قد طرح السبت فكرة ((تطهير)) غزة، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب بين إسرائيل و((حماس)) التي أسفرت عن دمار واسع في القطاع الفلسطيني. وعندما سئل عن هذه التعليقات، قال ترمب للصحافيين، مساء الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه ((يود أن ينقلهم للعيش في منطقة ما؛ حيث يكون بإمكانهم العيش من دون اضطرابات وثورة وعنف)).

وأضاف ترمب: ((أتعلمون، عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيماً لسنوات عديدة، كان هناك دائماً عنف مرتبط به)).

ورداً على سؤال عن حل الدولتين، أجاب ترمب بأنه سيلتقي بنتنياهو ((في مستقبل غير بعيد))، مضيفاً: ((سيأتي إلى هنا للقائي)). كما أجرى ترمب محادثات في الأيام الأخيرة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللذين عارضا تاريخياً تهجير الفلسطينيين.

كما وصف الوزير المصري التنفيذ الكامل لاتفاق غزة بأنه خطوة أساسية، لبلورة ((أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً لحل الدولتين، ووفقاً للشرعية الدولية)).

وأوضح البيان أن عبد العاطي أكد لوزير الخارجية الأميركي ((أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه، ورفض النقل أو التهجير خارجها، ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير)).

وناقش الوزيران أيضاً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما ((يعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة))، حسب بيان الخارجية المصرية.