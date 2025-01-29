مصر تؤكد رفض نقل أو تهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة -PNN- أكد وزير
الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، رفض ((نقل أو تهجير)) الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، مشدداً على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، بما يسمح لهم ((بالعودة إلى منازلهم))، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن الوزيرين استعرضا خلال اتصالهما، مساء أمس، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي؛ حيث عدَّ عبد العاطي تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث ((خطوة أساسية لاستعادة الهدوء والاستقرار)).
وكان ترمب قد طرح السبت فكرة ((تطهير)) غزة، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب بين إسرائيل و((حماس)) التي أسفرت عن دمار واسع في القطاع الفلسطيني. وعندما سئل عن هذه التعليقات، قال ترمب للصحافيين، مساء الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه ((يود أن ينقلهم للعيش في منطقة ما؛ حيث يكون بإمكانهم العيش من دون اضطرابات وثورة وعنف)).
وأضاف ترمب: ((أتعلمون، عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيماً لسنوات عديدة، كان هناك دائماً عنف مرتبط به)).
ورداً على سؤال عن حل الدولتين، أجاب ترمب بأنه سيلتقي بنتنياهو ((في مستقبل غير بعيد))، مضيفاً: ((سيأتي إلى هنا للقائي)). كما أجرى ترمب محادثات في الأيام الأخيرة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللذين عارضا تاريخياً تهجير الفلسطينيين.
كما وصف الوزير المصري التنفيذ الكامل لاتفاق غزة بأنه خطوة أساسية، لبلورة ((أفق سياسي يسهم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً لحل الدولتين، ووفقاً للشرعية الدولية)).
وأوضح البيان أن عبد العاطي أكد لوزير الخارجية الأميركي ((أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه، ورفض النقل أو التهجير خارجها، ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير)).
وناقش الوزيران أيضاً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما ((يعزز من الجهود الرامية لمواجهة التحديات الإقليمية المتعددة))، حسب بيان الخارجية المصرية.
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