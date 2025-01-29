دائرة شؤون المفاوضات والجهاز المركزي للاحصاء يبحثان اليات التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ ضمن اطار تعزيز التعاون بين دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية والوزارات والمؤسسات الرسمية في فلسطين، التقى د. شداد العتيلي، مدير وحدة دعم المفاوضات، ووفد من الوحدة برئيسة جهاز الاحصاء المركزي د. علا عوض، حيث هنأها على انتخابها رئيساً لمجلس ادارة مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية (سيسرك)،

وأطلع العتيلي د عوض على خطة عمل الوحدة ورؤيتها لتعزيز التعاون ما بين الجهاز والوحدة، التي تقوم بمهام الذراع الفني والقانوني لدائرة شؤون المفاوضات. واشار العتيلي الى اهمية التنسيق فينا بين جهاز الاحصاء والوحدة في مجالات خاصة بالمناسبات الوطنية والعربية والدولية ومشاركة فلسطين فيها وفي فعالياتها،

كما وشدد على العتيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين دائرتي الخرائط والمعلومات الجغرافية لدى الجهتين.

من جهتها رحبت د. عوض بالوحدة منوهة بأهمية التعاون وتعزيزه والتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص. وأبدت اهتمامها بالتوقيع على مذكرة تفاهم يجري العمل على إعدادها حاليا لتحديد مجالات التعاون في مختلف القضايا، وأبرزها ما يتعلق باللاجئين والاستيطان والموارد الطبيعية والأغوار، بالاضافة الى كل ما يتعلق بالأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بسبب حرب الابادة التي بدأها الاحتلال قبل 15 شهرا، وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة للمواطنين.