دائرة شؤون المفاوضات والجهاز المركزي للاحصاء يبحثان اليات التعاون المشترك

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN/ ضمن اطار تعزيز التعاون بين دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية والوزارات والمؤسسات الرسمية في فلسطين، التقى د. شداد العتيلي، مدير وحدة دعم المفاوضات، ووفد من الوحدة برئيسة جهاز الاحصاء المركزي د. علا عوض، حيث هنأها على انتخابها رئيساً لمجلس ادارة مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية (سيسرك)،
وأطلع العتيلي د عوض على خطة عمل الوحدة ورؤيتها لتعزيز التعاون ما بين الجهاز والوحدة، التي تقوم بمهام الذراع الفني والقانوني لدائرة شؤون المفاوضات. واشار العتيلي الى اهمية التنسيق فينا بين جهاز الاحصاء والوحدة في مجالات خاصة بالمناسبات الوطنية والعربية والدولية ومشاركة فلسطين فيها وفي فعالياتها،
كما وشدد على العتيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين دائرتي الخرائط والمعلومات الجغرافية لدى الجهتين.
من جهتها رحبت د. عوض بالوحدة منوهة بأهمية التعاون وتعزيزه والتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص. وأبدت اهتمامها بالتوقيع على مذكرة تفاهم يجري العمل على إعدادها حاليا لتحديد مجالات التعاون في مختلف القضايا، وأبرزها ما يتعلق باللاجئين والاستيطان والموارد الطبيعية والأغوار، بالاضافة الى كل ما يتعلق بالأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بسبب حرب الابادة التي بدأها الاحتلال قبل 15 شهرا، وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة للمواطنين.
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