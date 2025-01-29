ضمن جهود إعادة الإعمار في غزة .... ماليزيا تعتزم بناء مرافق تعليمية وصحية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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كوالالمبور / PNN - أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده تعتزم تشييد مستشفيات ومدارس وجوامع في قطاع غزة، ضمن جهود إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقال في مقطع مصور نشره، اليوم الأربعاء، إن المساعدات الماليزية لغزة في هذا المجال ستتم عبر حملات شعبية وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن هذه المساعدات "جزء من جهودنا وتضحيات المجتمعات والأشخاص".
وأكد أن المرحلة الأولى من مشاريع إعادة الإعمار التي ستنفذها ماليزيا في غزة ستشمل بناء مدارس ومستشفيات ومساجد.
وأفاد بأنه في المراحل التالية سيتم التعاون مع اليابان في مشاريع إعادة إعمار غزة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
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