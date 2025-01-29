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ضمن جهود إعادة الإعمار في غزة .... ماليزيا تعتزم بناء مرافق تعليمية وصحية بغزة

1/29/2025 6:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالالمبور / PNN - أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده تعتزم تشييد مستشفيات ومدارس وجوامع في قطاع غزة، ضمن جهود إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال في مقطع مصور نشره، اليوم الأربعاء، إن المساعدات الماليزية لغزة في هذا المجال ستتم عبر حملات شعبية وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن هذه المساعدات "جزء من جهودنا وتضحيات المجتمعات والأشخاص".

وأكد أن المرحلة الأولى من مشاريع إعادة الإعمار التي ستنفذها ماليزيا في غزة ستشمل بناء مدارس ومستشفيات ومساجد.

وأفاد بأنه في المراحل التالية سيتم التعاون مع اليابان في مشاريع إعادة إعمار غزة.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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