إصابة مواطن برصاص الاحتلال في طولكرم

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في طولكرم
التاريخ
1/29/2025 6:13:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم -PNN- أصيب مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.
وأفاد الهلال الأحمر، فإن مواطناً يبلغ من العمر (54 عاماً)، أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس أطلقه جنود الاحتلال بمخيم طولكرم.
MENAFN29012025000205011050ID1109142839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.