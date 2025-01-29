الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم: إصابات ومداهمات وطرد مواطنين من منازلهم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم -PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثالث، ما ألحق دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وهجّر المواطنين من منازلهم.

وأصيب قبل قليل شاب برصاص قناصة الاحتلال في الرأس في حارة مربعة حنون، في مخيم طولكرم، حيث يناشد المواطنون ضرورة إدخال الإسعاف لنقله إلى المستشفى، كونه ملقى على الأرض وهو ينزف، في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه المدينة ومخيمها، الذي تفرض عليه حصارا مشددا، وسط مواصلة جرافاتها تدمير البنية التحتية في حاراته، التي طالت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت أن المواطنين داخل حارات المخيم يعيشون لليوم الثالث دون مياه أو كهرباء أو اتصالات، فأصبحوا مقطوعين عن العالم الخارجي، ويناشدون إنقاذهم وتوفير المستلزمات الأساسية خاصة، للمرضى والأطفال وكبار السن.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان حارة الشهداء صباح اليوم على ترك منازلهم ومغادرة المخيم باتجاه المدينة، لينضموا إلى قافلة من المواطنين الذين أُجبروا على مغادرة المخيم منذ اليوم الأول.

وكان رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة قد أوضح في تصريح أمس، أن المخيم يشهد نزوحا كبيرا لمواطنيه، وأن أكثر من 1000 لاجئ خرجوا من المخيم قسرا.

وتشهد حارات المخيم كافة انتشارا كبيرا لآليات الاحتلال وجنوده، الذين يطلقون الأعيرة النارية بكثافة، ويقتحمون المنازل ويعيثون فيها خرابا وفسادا، ويُخضعون المواطنين للاستجواب والتحقيق، كما أجبروا عددا كبيرا منهم على المغادرة تحت تهديد السلاح.

وفي مدينة طولكرم، تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وإعاقة عمل مركبات الإسعاف وطواقمها الطبية.

وتنتشر آليات الاحتلال في مختلف أحياء المدينة وشوارعها، وتحديدا الأحياء الغربية والجنوبية والشرقية، وتعترض حركة المركبات وتوقفها وتفتشها وتجبر ركابها على العودة إلى منازلهم تحت تهديد السلاح.

كما توقف المواطنين خاصة الشبان، وتحتجزهم وتنكل بهم بعد التدقيق في هوياتهم.

وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي للمدينة، الذي اتخذت من بعض المنازل فيه ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها، ودققت في هوياتهم وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشوهدت محاولة جنود الاحتلال فتح المنازل القديمة والمهجورة في الحي الغربي، والتي تعود لعائلة حبايب، باستخدام أدوات ثقيلة.

إلى ذلك، تعمل طواقم بلدية طولكرم على إصلاح خطوط المياه الرئيسية المغذية لأجزاء من المدينة، والواقعة في محيط ميدان جمال عبد الناصر والتي دمرتها جرافات الاحتلال قبل يومين، والتي تسببت في انقطاع المياه عن أجزاء واسعة من المدينة.

وكان قد استُشهد الليلة الماضية الشاب أيمن الناجي في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، ليرتفع عدد شهداء طولكرم خلال اليومين الماضيين إلى ثلاثة، بعد قصف الاحتلال مركبة أمام مدخل مخيم نور شمس واستشهاد شابين كانا بداخلها.

كما هدمت جرافات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم منزل عائلة الشهيد تامر فقها في ضاحية شويكة شمال المدينة، الذي استُشهد في تشرين الثاني من العام الماضي 2024.