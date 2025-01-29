المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه تزامنًا مع الذكرى الـ 35 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ستنظم المؤسسة الوطنية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في مملكة البحرين، الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين تحت عنوان "لديك الحق.. لديك صوت".
وأضاف: "سيعقد الملتقى يوم الثلاثاء القادم بحضور عدد من الجهات الرسمية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من المسؤولين، والمؤسسات المعنية بقضايا الأطفال"، مشيرًا إلى أن الملتقى سيركز على دور وأهداف المؤسسة الوطنية في تعزيز مفاهيم حقوق الطفل من خلال تشجيع مشاركة الأطفال في الحوار والتعبير عن الرأي وصنع القرار، فيما يخص السياسات والمبادرات الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال في مملكة البحرين.
وأوضح أن الملتقى سيشمل عددًا من المشاهد التمثيلية التي يؤديها الأطفال، وتتمحور حول حقوق الطفل، بالإضافة إلى التعريف بفريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل، ومجموعة الخبراء المتطوعين لأصدقاء الطفل، كما سيتم عقد جلسة نقاشية حول استراتيجية مفوض حقوق الطفل، وتحديد الأهداف وأولويات العمل والتطلعات المستقبلية، إضافة إلى جلسة حوار بين الأجيال تتمحور حول صياغة رؤية موحدة لحقوق الطفل.
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