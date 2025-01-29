المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه تزامنًا مع الذكرى الـ 35 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ستنظم المؤسسة الوطنية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في مملكة البحرين، الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين تحت عنوان "لديك الحق.. لديك صوت".

وأضاف: "سيعقد الملتقى يوم الثلاثاء القادم بحضور عدد من الجهات الرسمية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ونخبة من المسؤولين، والمؤسسات المعنية بقضايا الأطفال"، مشيرًا إلى أن الملتقى سيركز على دور وأهداف المؤسسة الوطنية في تعزيز مفاهيم حقوق الطفل من خلال تشجيع مشاركة الأطفال في الحوار والتعبير عن الرأي وصنع القرار، فيما يخص السياسات والمبادرات الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال في مملكة البحرين.

وأوضح أن الملتقى سيشمل عددًا من المشاهد التمثيلية التي يؤديها الأطفال، وتتمحور حول حقوق الطفل، بالإضافة إلى التعريف بفريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل، ومجموعة الخبراء المتطوعين لأصدقاء الطفل، كما سيتم عقد جلسة نقاشية حول استراتيجية مفوض حقوق الطفل، وتحديد الأهداف وأولويات العمل والتطلعات المستقبلية، إضافة إلى جلسة حوار بين الأجيال تتمحور حول صياغة رؤية موحدة لحقوق الطفل.