محافظ المحرق يستقبل السفير الفرنسي لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب المحافظ بسفير الجمهورية الفرنسية، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، مشيدًا بما تشهده من تطور وازدهار على كافة الأصعدة.
من جهته، أكد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين أهمية العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها والتعاون على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة.
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