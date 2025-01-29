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محافظ المحرق يستقبل السفير الفرنسي لدى البحرين

1/29/2025 6:08:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بسفير الجمهورية الفرنسية، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، مشيدًا بما تشهده من تطور وازدهار على كافة الأصعدة.

من جهته، أكد إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين أهمية العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا حرصه على تعزيزها وتنميتها والتعاون على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة.

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