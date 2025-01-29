جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالته بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات والقطاعات.

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