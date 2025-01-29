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جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة

1/29/2025 6:08:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالته بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات والقطاعات.

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