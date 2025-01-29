جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا جلالته بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات والقطاعات.
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