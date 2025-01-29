وزيرة الصحة تشارك في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في النسخة الخمسين من معرض
ومؤتمر الصحة العربي 2025، والذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مركز دبي التجاري العالمي.
وزارت وزيرة الصحة عددًا من المنصات وقاعات العرض المختلفة، والتي نظمتها جهات مختلفة من القطاع الصحي حول العالم، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي، والتي عرضت خدمات الرعاية الصحية وسبل الشراكات الناجحة، مثل برامج التحول الرقمي الصحي، وزراعة الأعضاء والطب الجيني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الكفاءة والابتكار.
كما التقت الوزيرة والوفد المرافق بعدد من مسؤولي وممثلي الشركات الطبية والاستشارية والجهات المشاركة في المعرض، حيث تم بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع هذه الجهات لما فيه صالح مواصلة تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية في المملكة.
وأشادت بمستوى التنظيم والتجارب المتميزة التي تواكب أحدث المستجدات العلمية والطبية عالميًا، كما أشادت بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم وإقامة مثل هذه الملتقيات بحضور نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الشركات المحلية والعالمية بالقطاع الطبي من مختلف أنحاء العالم.
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