وزيرة الصحة تشارك في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في النسخة الخمسين من ومؤتمر الصحة العربي 2025، والذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مركز دبي التجاري العالمي.

وزارت وزيرة الصحة عددًا من المنصات وقاعات العرض المختلفة، والتي نظمتها جهات مختلفة من القطاع الصحي حول العالم، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي، والتي عرضت خدمات الرعاية الصحية وسبل الشراكات الناجحة، مثل برامج التحول الرقمي الصحي، وزراعة الأعضاء والطب الجيني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز الكفاءة والابتكار.

كما التقت الوزيرة والوفد المرافق بعدد من مسؤولي وممثلي الشركات الطبية والاستشارية والجهات المشاركة في المعرض، حيث تم بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك مع هذه الجهات لما فيه صالح مواصلة تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة بالمنظومة الصحية في المملكة.

وأشادت بمستوى التنظيم والتجارب المتميزة التي تواكب أحدث المستجدات العلمية والطبية عالميًا، كما أشادت بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم وإقامة مثل هذه الملتقيات بحضور نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الشركات المحلية والعالمية بالقطاع الطبي من مختلف أنحاء العالم.