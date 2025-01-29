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تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية في ألاسكا ونجاة طيارها

1/29/2025 1:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نجا طيار من سلاح الجو الأمريكي بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" ذات مقعد واحد في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا أمس الثلاثاء.
وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، في تصريحات للصحفيين إن الطيار واجه "عطلا أثناء الطيران"، لكنه تمكن من القفز من الطائرة بسلام. وأضاف أن الطائرة تحطمت خلال "مرحلة الهبوط" في قاعدة إيلسون الجوية.


وأوضح تاونسند أن الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادث، وأنه الآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية.


وجاء في بيان من سلاح الجو الأمريكي أن الحادث وقع حوالي الساعة 12.49 ظهرا، وألحق "أضرارا كبيرة" بالطائرة.
وذكر تاونسند أن الطيار كان يشارك في تدريب روتيني في المجال الجوي عندما وقع الحادث، مؤكدا أن القوات الجوية ستجري "تحقيقا شاملا بهدف تقليل فرص تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

RT

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