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تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس

1/29/2025 1:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي أن غداً الخميس سيشهد رقابة مشددة من قبل كوادر إدارة السير بالزي المدني والعسكري في كافة شوارع المملكة بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة .
وحذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات والتصرفات التي تتزامن مع هذه المناسبة وعلى رأسها المواكب والسرعات العالية ، وخروج أجسام من المركبات .
ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين للالتزام التام بقواعد المرور ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة في المملكة .


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