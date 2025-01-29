تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي أن غداً الخميس سيشهد رقابة مشددة من قبل كوادر إدارة السير بالزي المدني والعسكري في كافة شوارع المملكة بالتزامن مع نتائج الثانوية العامة .
وحذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات والتصرفات التي تتزامن مع هذه المناسبة وعلى رأسها المواكب والسرعات العالية ، وخروج أجسام من المركبات .
ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين للالتزام التام بقواعد المرور ، متمنية التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة في المملكة .
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