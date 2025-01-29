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تعيين البرازيلي قومز قائداً لقوة البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في الكونغو

1/29/2025 1:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء عن تعيين اللواء أوليسيس دي ميسكيتا قومز من البرازيل قائداً لقوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، خلفاً للسنغالي خار ضيوف.
وبحسب بيان الأمم المتحدة، يتمتع اللواء قومز بخبرة واسعة تمتد لـ 35 عاماً في مجال الاستجابة للأزمات، إدارة الصراعات، وحفظ السلام. كما يمتلك خبرة ميدانية واستراتيجية، إلى جانب خبرته الدبلوماسية الواسعة.
بترا


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