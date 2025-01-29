وزارة إيلون ماسك تعلن توفير مليار دولار كل يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زعمت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يترأسها رجل الأعمال إيلون ماسك، بأنها توفر لحكومة الولايات المتحدة مليار دولار يوميا.وأشارت الوزارة، في بيان نشرته على منصة X ( تويتر سابقا)، إلى أنها ستزيد هذا المؤشر ليبلغ 3 مليارات دولار يوميا.



وقالت الوزارة: "تقوم بتوفير حوالي مليار دولار يوميا للحكومة الفيدرالية. ويتم ذلك بشكل رئيسي على حساب وقف توظيف الناس في المناصب غير الضرورية، وإلغاء برنامج التنوع والمساواة والشمولية (DEI)، ووقف المدفوعات المالية غير المبررة للمؤسسات الأجنبية. كل ذلك يتوافق مع الأوامر التنفيذية لرئيس البلاد. هذه بداية رائعة، لكن يجب رفع هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار في اليوم".

بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، قام دونالد ترامب بتكليف ماسك بتولي رئاسة وزارة تحت اسم DOGE(Department of Government Efficiency).



وكما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق، وعلى الرغم من اسمها، فإن DOGE لن تكون وزارة كاملة القوام داخل الحكومة الفيدرالية، لأن تشكيل مثل هذه الوزارة يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.



من جانبه، قال ترامب إن DOGE "ستقوم بتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة من الخارج".

RT