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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

1/29/2025 1:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد الفلسطيني أيمن فادي الناجي متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، خلال محاصرتها منزلاً في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الذي كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى بطولكرم .
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي ، وسط انتشار كبيرة لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.
بترا


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