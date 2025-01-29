متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقيم متحف الدبابات الملكي، الجمعة المقبل، احتفالية بعنوان“اليوم العائلي التفاعلي"، احتفالا بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وسيستقبل المتحف زواره يوم الجمعة مجانا بهذه المناسبة، حيث ستتضمن الفعالية نشاطاً تفاعلياً للأطفال لتعليمهم كيف يعمل طاقم الدبابة بطريقة تفاعلية حيث سيتمكن الأطفال من ارتداء الزي العسكري والتواجد داخل دبابة من نوع“خالد”، وهي نفس نوع الدبابة التي خدم عليها جلالة الملك في حياته العسكرية.



كما تتضمن الفعالية أيضاً الرسم والتلوين على الأكواب وعلى حقائب القماش ليبدع الأطفال من خلال رسوماتهم بالتعبير عن حبهم للوطن وقائد الوطن في ذكرى ميلاده الميمون، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية متعددة مثل الرسم على الوجوه والبالونات وغيرها. وسيتواجد خلال الفعالية وعلى مدار اليوم فرقة موسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي، وفرقة نادي الجيل الجديد للفلكلور الشركسي.



بدورها تتقدم أسره متحف الدبابات الملكي بتهنئة جلالة الملك بذكرى ميلاده الميمون وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.