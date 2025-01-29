في رمضان 2025..ممثلون في أدوار غير مألوفة

خبرني - سيتميز رمضان 2025، بالكثير من المفاجآت، بفضل تنوع الأعمال المُقرر عرضها، وباستعداد عدد من الممثلين لتقديم أدوار مُختلفة لم يسبق لهم تقديمها.

يأتي على رأس هؤلاء ، محمد هنيدي، وأحمد مكي، وأمينة خليل، ودنيا سمير غانم، ومصطفى شعبان، وأكرم حسني، وأحمد أمين.

ويرصد 24، الأدوار الجديدة لنجوم الفن في رمضان 2025.

محمد هنيدي

لأول مرة سيقدم محمد هنيدي، دور مُحام شرير في مسلسل "شهادة مُعاملة أطفال"، بعدما اعتاد على تقديم الأدوار الكوميدية.

وعن دوره قال هنيدي، إنه دور مُحام شرير يدخل في غيبوبة 20 عاماً، وبعد إفاقته تبدأ صراعات كثيرة، بسبب ما ارتكبه من فظائع قبل الغيبوبة.

أحمد مكي

يستعد أحمد مكي، لتقديم شخصية جديدة بعيدة عن الكوميديا في مسلسله الرمضاني "الغاوي".

ويؤدي مكي، دور "شمس"، الذي يسجن والذي تجمعه الصدفة مع عائشة بن أحمد، التي تعمل في شركة للإنتاج الفني، وترغب في تحويل قصة حياته إلى عمل فني.

مصطفى شعبان

ويستعد مصطفى شعبان، لارتداء الزي الصعيدي لأول مرة في مسلسل "حكيم باشا"، الذي يلعب فيه لأول مرة دور شخصية صعيدية.

ويدور أحداث "حكيم باشا" حول الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار في الصعيد.

أكرم حسني

أما أكرم حسني، فسيؤدي لأول مرة دور طيار في مسلسل من الخيال العلمي، "الكابتن".

العمل من 15 حلقة، وتشارك فيه سوسن بدر وآية سماحة، وسامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي.

أحمد أمين

وسيؤدي أحمد أمين، دور لص للمرة الأولى في مسلسل "النص".

وعبد العزيز النُص في المسلسل نشال يتحول إلى بطل شعبي يقود حركة لمقاومة الاحتلال البريطاني، ومع تطور الأحداث يجد نفسه في صراعات سياسية واجتماعية، بينما يظل يسعى لتغيير حياته والابتعاد عن عالم الجريمة.

والمسلسل مقتبس عن "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، والذي يستعرض قصة أشهر نشال في مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي.

دنيا سمير غانم

ولأول مرة، تُقدم دنيا سمير غانم، دور مُطلقة، في مُسلسلها الجديد "عايشة الدور".

ويدور المسلسل حول "عايشة"، التي تواجه تحديات غير متوقعة بعد قصة حب مليئة بالمغامرات. يبرز المسلسل أهمية التفاهم في العلاقات ويقدم مواقف كوميدية تنبع من اختلاف الشخصيات.

أمينة خليل

أما أمينة خليل، فستؤدس لأول مرة تقدم دور مُحجبة في مسلسل "لام شمسية".

يناقش العمل قضايا التعدي على الأطفال، واستغلالهم وسلب طفولتهم.