في رمضان 2025..ممثلون في أدوار غير مألوفة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - سيتميز رمضان 2025، بالكثير من المفاجآت، بفضل تنوع الأعمال المُقرر عرضها، وباستعداد عدد من الممثلين لتقديم أدوار مُختلفة لم يسبق لهم تقديمها.
يأتي على رأس هؤلاء ، محمد هنيدي، وأحمد مكي، وأمينة خليل، ودنيا سمير غانم، ومصطفى شعبان، وأكرم حسني، وأحمد أمين.
ويرصد 24، الأدوار الجديدة لنجوم الفن في رمضان 2025.
محمد هنيدي
لأول مرة سيقدم محمد هنيدي، دور مُحام شرير في مسلسل "شهادة مُعاملة أطفال"، بعدما اعتاد على تقديم الأدوار الكوميدية.
وعن دوره قال هنيدي، إنه دور مُحام شرير يدخل في غيبوبة 20 عاماً، وبعد إفاقته تبدأ صراعات كثيرة، بسبب ما ارتكبه من فظائع قبل الغيبوبة.
أحمد مكي
يستعد أحمد مكي، لتقديم شخصية جديدة بعيدة عن الكوميديا في مسلسله الرمضاني "الغاوي".
ويؤدي مكي، دور "شمس"، الذي يسجن والذي تجمعه الصدفة مع عائشة بن أحمد، التي تعمل في شركة للإنتاج الفني، وترغب في تحويل قصة حياته إلى عمل فني.
مصطفى شعبان
ويستعد مصطفى شعبان، لارتداء الزي الصعيدي لأول مرة في مسلسل "حكيم باشا"، الذي يلعب فيه لأول مرة دور شخصية صعيدية.
ويدور أحداث "حكيم باشا" حول الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار في الصعيد.
أكرم حسني
أما أكرم حسني، فسيؤدي لأول مرة دور طيار في مسلسل من الخيال العلمي، "الكابتن".
العمل من 15 حلقة، وتشارك فيه سوسن بدر وآية سماحة، وسامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي.
أحمد أمين
وسيؤدي أحمد أمين، دور لص للمرة الأولى في مسلسل "النص".
وعبد العزيز النُص في المسلسل نشال يتحول إلى بطل شعبي يقود حركة لمقاومة الاحتلال البريطاني، ومع تطور الأحداث يجد نفسه في صراعات سياسية واجتماعية، بينما يظل يسعى لتغيير حياته والابتعاد عن عالم الجريمة.
والمسلسل مقتبس عن "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، والذي يستعرض قصة أشهر نشال في مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي.
دنيا سمير غانم
ولأول مرة، تُقدم دنيا سمير غانم، دور مُطلقة، في مُسلسلها الجديد "عايشة الدور".
ويدور المسلسل حول "عايشة"، التي تواجه تحديات غير متوقعة بعد قصة حب مليئة بالمغامرات. يبرز المسلسل أهمية التفاهم في العلاقات ويقدم مواقف كوميدية تنبع من اختلاف الشخصيات.
أمينة خليل
أما أمينة خليل، فستؤدس لأول مرة تقدم دور مُحجبة في مسلسل "لام شمسية".
يناقش العمل قضايا التعدي على الأطفال، واستغلالهم وسلب طفولتهم.
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